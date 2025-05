ARTIGO: Cajazeiras, Província e Paredes “cinzas”…

“Todas as cores concordam no escuro.” (Francis Bacon)

“Vamos dar uma salva de palmas a esta figura trepidante e dinamitosa que foi o Seu Nono.” (Odorico Paraguaçu)

By seb@r.

Então, fiquei sabendo que não são mais PAREDES ALVAS, agora as cores são na tonalidade CINZA, porém, com outros itens nas paredes na cor PRETA, tudo indica que o visual naqueles lados estão mais próximos de outra coisa desta mesma coisa…

Desta forma, daqui pra frente sai o BRANCO que predominou nas últimas décadas naqueles lados, por isso e mais aquilo, fica a marca mais do que registrada como PAREDES CINZAS e ponto quase final…

Neste caso em especial, registra-se que foram 3 CHAPAS as inscritas para o veredito, primeiro em nível interno com as respectivas INDICAÇÕES por ordem disto e mais aquilo, depois, a escolha dos NOMES/CHAPA pelo GESTOR PROVINCIANO e APROVAÇÃO pelo LEGISLATIVO…

Nestes OCASOS DE UM TALVEZ, tudo indica que vai haver a tal CONTINUIDADE nas PAREDES CINZAS, haja vista que tudo pode ocorrer daqui pra frente, porém, MUDANÇAS SÃO NECESSÁRIAS em nível de URGÊNCIA, caso contrário, como sempre, a CONCORRÊNCIA não perdoa tais DESENCONTROS ACADÊMICOS na perspectiva ORGANIZACIONAL…

Quanto as denominadas CAJAZEIRAS PROVINCIANAS, pelo jeito que as coisas dessas coisas estão caminhando nesta SUCUPIRA com o seu ODORICO de araque, tal GRUPO já conta com mais um NOME neste PACOTE…

Não se pode deixar de lado, o tal COLLORZINHO PROVINCIANO, assim, acredito que esta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA que está daqui pra frente com mais uma proposta, ou seja, SUCUPIRA PROVINCIANA…

Acredito que outros PERSONAGENS devem aparecer de um jeito ou de outro, todavia, pode ser que tenha que recorrer a uma outra NOVELA, talvez, aquela denominada de ROQUE SANTEIRO, tendo em vista as famigeradas MENTES MEDÍOCRES travestidas de PATRIOTÁRIOS/AS e ponto quase final…

Teve um outro TEMPO deste TEMPO neste cenário com uma PUBLICAÇÃO MENSAL que apresentava a proposta editorial por meio de REVISTA, ainda, tal publicação oferecia uma COLUNA mais do que interessante, a saber: CAPITÃO CODORNA…

De um jeito ou de outro, pode-se tentar RESSUSCITAR tal COLUNA para muitos OLHARES sobre os desencontros que ocorreram e continuam acontecendo nesta SUCUPIRA PROVINCIANA…

Estou imaginando aqui com os meus BOTÕES, se bem que só usto e abuso das CAMISETAS, uma SINTONIA (sic) entre SUCUPIRA e ROQUE, ambos na perspectiva PROVINCIANA…

Ah! Estava esquecendo daquela figura que disse que era pra BOIADA PASSAR no GOVERNO DO GENOCIDA, porém, não se pode esperar NADA DE NADA desta cambada da DIREITA VOLVER…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

Também, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]