Semana Literária em Adamantina contou com ampla programação

Na sexta-feira, 25 de abril, foi encerrada a Semana Literária em Adamantina com um dia inteiro de atividades no Anfiteatro Fernando Paloni. As ações começaram às 8h30 e seguiram até às 17h. O período da manhã contou com a presença dos alunos do curso de História do Centro Universitário de Adamantina. À tarde, houve apresentações teatrais realizadas por estudantes do 5º ano do Colégio Objetivo de Adamantina, além de outros eventos envolvendo professores e escritores.

A programação teve início na terça-feira, 22 de abril, às 19h30, na Casa Afro Brasil, com apresentações de “Crônicas de Ganga”. Na quarta-feira, 23 de abril, no mesmo anfiteatro, foram exibidas peças teatrais e curta-metragens produzidas por alunos da Companhia Multiverso Teatral. As obras foram inspiradas em poemas da “1ª Antologia”, que reúne crônicas, contos e poemas regionais da Nova Alta Paulista.

Na quinta-feira, 24 de abril, o evento aconteceu na Biblioteca Municipal Jurema Citeli, onde um sarau reuniu escritores locais e de outras regiões. Durante o encontro, relatos e histórias que se transformaram em livros foram compartilhados.

Semana Literária foi uma realização do Conselho Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, com apoio do Coletivo Cultural Latitude 21 e do Projeto Nossa Gente, vinculado aos cursos de História e Geografia da FAI. O evento teve como objetivo mobilizar escritores e agentes locais e regionais de Cultura, fortalecendo as conexões intrarregionais e Adamantina como um polo de cultura e criação literária.

Por Conselho Municipal de Cultura

