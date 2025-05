Adamantina conquista ouro na coreografia nos Jogos da Melhor Idade em Tupã

Adamantina celebra uma importante vitória nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) ao conquistar a medalha de ouro na categoria de coreografia. A competição, sediada em Tupã, segue até o próximo domingo (4) e reúne cerca de 1.350 atletas de diversos municípios que integram a 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

A apresentação vitoriosa ficou por conta da equipe da Cia de Dança da Melhor Idade de Adamantina, que encantou o público e os jurados com uma performance inspirada no simbolismo do Beija-flor e na musicalidade do sertão, acompanhada por trilhas embaladas pela sanfona. A direção artística foi assinada pela coreógrafa Roseane Minatel de Mattos.



O grupo é formado por 12 dançarinos — oito mulheres e quatro homens — que competem na categoria B, destinada a atletas com idade superior à da categoria A. A conquista destaca o talento e a sensibilidade dos participantes, além de fortalecer a representatividade de Adamantina nos jogos.

Nesta 27ª edição do JOMI, evento voltado para atletas com 60 anos ou mais, os competidores disputam em 15 modalidades. A delegação de Adamantina é composta por 45 integrantes e participa em oito delas: atletismo, bocha, buraco, voleibol adaptado, xadrez, natação, coreografia e dança de salão. (Por: Redação)