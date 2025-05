Administração inicia tratativas para utilização dos barracões do antigo IBC

Em junho de 2024 foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União a reversão ao Patrimônio do Município do imóvel do antigo IBC (Instituto Brasileiro do Café), localizado no alto da Avenida Rio Branco próximo ao campo da Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva). E, nesta semana, a Prefeitura confirmou ao Jornal Folha Regional que iniciou os trâmites para o uso dos barracões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no local ainda há equipamento da empresa que anteriormente ocupava a área. “O município já está em tratativas para a retirada e desocupação integral para dar seguimento aos tramites para utilização do espaço”, explicou.

O imóvel tem área total de 30.390 m², sendo 8.203 m² de benfeitorias edificadas.

A primeira investida da Prefeitura para reverter os barracões ocorreu em 2017, com a entrega de toda a documentação exigida à Superintendência do Patrimônio da União, ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E acabou oficialmente devolvidos ao Município com a assinatura de termo de entrega firmado entre a SPU e o Município.

A proposta da gestão passada era usar para projetos na área de formação profissional e/ou empreendedorismo. Porém, a atual administração ainda não revelou o que implementará no local.

Por Folha Regional Adamantina

