Homem foge de clínica de repouso em Adamantina, furta moto e acaba preso em Tupã

Polícia Militar agiu rápido e recuperou o veículo, que foi devolvido ao proprietário



Um homem que havia fugido de uma clínica de repouso em Adamantina foi preso ontem sob suspeita de furtar uma motocicleta nas proximidades da faculdade, na Avenida Marechal Castelo Branco.

De acordo com as informações, o suspeito, que é morador de Tupã, saiu da clínica e, na sequência, cometeu o furto. As imagens das câmeras de monitoramento mostraram a motocicleta seguindo em direção à Tupã.

A Polícia Militar deu início às diligências assim que foi acionada. Com base nas imagens e nas informações levantadas, os policiais conseguiram localizar o indivíduo em Tupã, onde foi realizada a abordagem e a prisão do mesmo.

A motocicleta foi recuperada e, após os procedimentos de praxe, devolvida ao seu proprietário.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. (Por: Redação)