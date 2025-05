Interditada há mais de 90 dias, vereadores cobram informações sobre passarela do pontilhão

No dia 12 de fevereiro desde ano, a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Planejamento informou que “como medida de segurança”, a passarela de pedestres ao lado direito (bairro sentido via de acesso) no pontilhão da Joaquim Nabuco estava interditada. “O local receberá manutenção e posteriormente será liberado para circulação”, dizia ainda a nota à imprensa.

Passados mais de três meses o local continua fechado. Por esse motivo os vereadores Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri apresentaram na Cãra Municipal, na sessão realizada segunda-feira (19), o Requerimento nº 116/2025 cobrando informações e solicitando a solução do problema por parte do Poder Executivo.

“Em entrevista concedida por ocasião dos 100 dias de governo, o Chefe do Executivo reconheceu a gravidade do problema e afirmou que a atual gestão mobilizou equipe técnica especializada para a realização de estudos estruturais e a elaboração de um projeto definitivo. Foi divulgada a contratação de profissional responsável pela elaboração do projeto técnico da nova passarela, e que este realizou vistoria técnica no local. Até o momento não há definição oficial quanto ao início das obras, tampouco previsão de entrega da nova estrutura à população”, ponderaram os legisladores.

O Requerimento, aprovado no plenário da Câmara, traz questionamento, como: Qual é o atual estágio do projeto técnico para a construção de uma nova passarela de pe-destres no pontilhão da Rua Joaquim Nabuco? Existe previsão formal para o início das obras? Em caso afirmativo, qual o cronograma estimado para sua execução e conclusão? Houve notificação, laudo ou recomendação formal emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) a respeito da situação da passarela?

Após tramitar no Legislativo, o documento foi endereçado ao Executivo para que forneça a explicações solicitadas.

