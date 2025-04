Secretaria de Educação de Adamantina realiza diferentes atividades voltadas a conscientização sobre o autismo

Em comemoração ao mês que é alusivo às crianças autistas, a Secretaria de Educação está realizando diversas atividades como: vestir todas as crianças de azul, promover atividades de conscientização, a promoção de cartazes e, ainda, a publicação de depoimentos de pais com crianças matriculadas na rede municipal de ensino reforçando a importância da inclusão social.

Além das crianças do Ensino Fundamental, os alunos da educação infantil, que apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e/ou alguma deficiência são atendidos na APAE no programa de estimulação precoce em parceria com a Secretaria de Educação.

As crianças atípicas frequentam a escola no período em que estão matriculadas na rotina escolar e no contraturno são atendidas na sala de recurso multifuncional, onde são desenvolvidas atividades do currículo funcional.

De acordo com Carina Prefeito, coordenadora da educação especial, a inclusão escolar não beneficia apenas os estudantes com autismo, mas toda a comunidade escolar.

O CAE realiza acompanhamento das crianças que apresentam alguma necessidade relacionada ao processo de ensino e aprendizagem em parceria com as escolas da Rede Municipal. O apoio da equipe multiprofissional visa oferecer orientações às famílias, acompanhamento sistematizado do aluno e suporte aos gestores e docentes.

O público-alvo do CAE é composto por crianças que tenham entre 6 meses a 11 anos, que façam parte do público da Educação Especial e/ou apresentem dificuldades ou transtornos de aprendizagem e outras necessidades.

Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA)

Adamantina possui a Carteira Municipal de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O documento pode ser retirado de forma gratuita na Secretaria de Assistência Social.

A CIPTEA visa garantir à pessoa diagnosticada: atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

A validade da CIPTEA será de cinco anos, devendo ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado, e deverá ser revalidada com o mesmo número, de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional.

Para fazer a solicitação da CIPTEA, o responsável deve apresentar os seguintes documentos:

Do Responsável

• Nome completo

• Comprovante de endereço

• Telefone,

• RG,

• CPF,

• E-mail (caso tenha)

Da pessoa com TEA

• Relatório médico com indicação do código de CID,

• Nome completo,

• CPF,

• RG ou Certidão de Nascimento;

• Naturalidade;

• Tipo Sanguíneo (se possível anexar exame):

• Data de nascimento

• Foto 3×4.