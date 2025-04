Prefeitura de Adamantina divulga programações que integram a agenda cultural do mês de abril

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma agenda com diversas atividades culturais para abril. Confira cada uma delas!

Abrindo a programação deste mês, nesta quinta-feira (3), a partir das 14h tem a exibição do filme A Hora da Estrela no Anfiteatro Fernando Paloni. A participação é gratuita. O filme será exibido, porque Adamantina é Ponto do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS).

Na próxima semana, na terça-feira (8), acontece uma oficina que vai ensinar os participantes a fotografarem em eventos. A atividade tem início às 18h no Anfiteatro Fernando Paloni.

Para participar é necessário ter a partir de 14 anos e possuir celular ou máquina fotográfica. A inscrição deve ser feita na Secretaria de Cultura e Turismo presencialmente ou pelo telefone (18) 3522-2243.

Na quinta-feira (10), a partir das 8h30 no Anfiteatro Fernando Paloni acontece a exibição do filme que é uma animação e tem como título Criando Juntos. Ainda no mesmo dia e no mesmo local, às 19h, será realizada a audiência do Conselho Municipal da Igualdade Racial.

No dia 11 de abril, sexta-feira, terá mais um Rock na Praça com a Banda Alcatéia que sobe ao palco a partir das 20h e a Blue Note Acoustic Rock que tocará às 21h20.

No sábado, 12 de abril, fechando a segunda semana do mês de abril, acontece na Casa Afro uma apresentação musical com o Tio Will.

A agenda ainda tem a exibição de dois filmes no Anfiteatro Fernando Paloni, no dia 17 de abril será uma comédia romântica chamada O Homem Mosca e no dia 24 de abril, será a animação Minhocas, a partir das 8h30.

No dia 22 de abril de abril, a partir das 19h30 na Casa Afro, acontecerá o segundo encontro do grupo As Crônicas de Ganga. Ainda nos dias 22 e 23 de abril, a Biblioteca Municipal Jurema Citeli terá a Semana da Literatura, a programação acontecerá das 19h às 22h30.

Encerrando a agenda cultural, no dia 25 de abril durante todo o dia, Adamantina vai sediar o 1º Encontro Regional de Escritores que acontecerá no Anfiteatro Fernando Paloni e no domingo, 27 de abril, acontece mais uma edição do Domingo no Parque com apresentação de hip-hop e show com a Banda Noção Zero.