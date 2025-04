COMPIR realiza audiência pública que visa discutir o Plano Municipal de Igualdade Racial

Foi iniciada nesta terça-feira (1) a edição 2025 da campanha Hiper Cliente Feliz da Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista). A ação, que começa hoje a distribuir cupons nas compras pelos cooperados, tem como destaques, nos prêmios, dois automóveis Fiat Mobi zero quilômetro.

Outra novidade é a ampliação do número de sorteios. Esse formato chegou ano passado, com os sorteios no Dia das Mães, Dia dos Pais e no Natal. A edição 2025 incluiu um quarto sorteio, agora no mês de novembro, data do aniversário da Cocipa, que neste ano comemora 64 anos de fundação.

A campanha é dirigida para cooperados. Ao todo, vai distribuir R$ 176.902,16 em prêmios. Conforme o regulamento, será emitido um cupom para compras acima de R$ 200 na loja Hiper Cocipa em Inúbia Paulista, e um cupom para compras acima de R$ 50 nos auto postos Cocipa em Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Adamantina e Lucélia. Não será permitido acúmulo de cupom fiscal para troca com cupom de sorteio.

SORTEIOS

O primeiro sorteio acontece dia 10 de maio, no sábado que antecede o Dia das Mães. Nessa etapa serão sorteados os cupons emitidos de 1º de abril a 9 de maio. Serão sorteados 10 vales-compras no valor de R$ 500 cada, um celular iPhone 16 128GB e uma TV LG 60 polegadas.

O segundo sorteio será dia 9 de agosto, véspera do Dia dos Pais, onde concorrem os cupons emitidos de 1º de abril a 8 de agosto. Nessa etapa serão sorteados 10 vales-compras no valor de R$ 500 cada, uma geladeira Electrolux Side by Side Efficient 435 L e um celular iPhone 16 128GB.

No dia 8 de novembro, marcando o aniversário de 64 anos da Hiper Cocipa, acontece o terceiro sorteio da campanha, onde concorrem os cupons emitidos entre 1º de abril a 7 de novembro. Como prêmios, um automóvel Fiat Mobi 0km e 10 vales-compras no valor de R$ 500 cada.

O sorteio final acontece dia 20 de dezembro, onde concorrem todos os cupons emitidos desde o início da campanha. Nessa última rodada serão sorteados 15 vales-compras no valor de R$ 500 cada, um celular iPhone 16 128GB e um automóvel Fiat Mobi 0km.

Todos os sorteios ocorrerão na loja Hiper Cocipa em Inúbia Paulista, sempre às 10h, abertos ao público e com transmissão ao vivo pelos seus canais de redes sociais. Acesse aqui o regulamento completo da campanha.

