Reunião da APAMPESP em Adamantina discute os planos da entidade para 2025

No dia 15 de abril, a Regional da APAMPESP em Adamantina foi palco de uma importante reunião de polo, reunindo lideranças das regionais de Araçatuba, Assis e Adamantina. A presidente da Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, professora Walneide Romano, esteve presente, acompanhada da conselheira professora Cícera, da regional de Presidente Prudente.

A reunião teve como objetivo principal promover a partilha de experiências entre as diretorias regionais, bem como fomentar novas ideias e estratégias para dar continuidade e fortalecer o trabalho da entidade ao longo de 2025. Ao longo do dia, temas como organização interna, ações em defesa dos direitos dos professores aposentados, e dinamização das atividades locais estiveram em debate. A reunião incentivou a integração entre as regionais e destacou a importância da escuta ativa e da colaboração contínua.

Por Jessica Nakadaira / Diário do Oeste

.