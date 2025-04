Networking Jurídico acontece nesta sexta-feira na Casa da Advocacia de Adamantina

Nesta sexta-feira, 25, a partir das 17h, acontece o “Networking Jurídico – tribunal do júri: temas atuais”, na Casa da Advocacia e Cidadania de Adamantina – OAB 59ª Subseção.

O evento promete ser um momento enriquecedor de troca de conhecimento e experiências com dois grandes nomes do Direito Penal.

O Dr. Rodrigo Caldeira (Promotor de Justiça no MPSP, Doutor e Mestre em Direito Processual Penal pela USP, parecerista da revista jurídica da Escola Superior do MPSP, professor, palestrante e autor de livros jurídicos) abordará o tema “Homicídio por embriaguez ao volante e feminicídio em casos práticos”.

Já o Dr. Alexandre Ramenzoni (advogado criminalista com 23 anos de experiência, membro do IBCRIM e ABRACRIM, atuação em mais de 30 plenários do Tribunal do Júri e pós-graduado em Processo Penal) falará sobre “Tribunal do Júri e a Paridade de Armas”.

Após o networking, acontece o tradicional churrasco, com valor de adesão de R$ 20, um momento de confraternização e fortalecimento da comunidade jurídica.

Os interessados em participar podem se inscrever pelo WhatsApp da OAB Adamantina (18) 99819-1826. As vagas são limitadas.

Por Jessica Nakadaira / Diário do Oeste

