SELAR Adamantina goleia em sua estreia nos Jogos da Juventude

A equipe de Futsal Sub-18 da SELAR/ Adamantina em sua estreia na fase Sub Regional dos Jogos Abertos da Juventude, em jogo realizado na noite de terça-feira (22), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina, não encontrou dificuldade para aplicar uma goleada pelo elástico placar por 9 a 1, diante do seu adversário a equipe da cidade de Flora Rica.

Os comandados dos treinadores Alex Fratelo’s e Lú Gimenes, teve seus gols marcados pelos jogadores: Miguel (3), Vello (2), Tomita, Pablo, Zé e Kaique (1 cada)

A equipe adamantinense mostrou um futebol envolvente, não dando espaço para o adversário, conquista assim essa brilhante vitória, deixando os jogadores e comissão técnica otimista para os demais compromissos na competição regional.

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

.