Adamantina sedia Inter Apaes no próximo dia 30 de abril

A Federação das APAES do Estado São Paulo organiza anualmente calendários esportivos e todas as APAES da região sediam um tipo de atividade esportiva.

No próximo dia 30 de abril, a partir das 8h30 no estádio municipal Antônio Goulart Marmo acontecerá o Inter Apaes – Conselho Estrelas da Alta Paulista que consiste em uma competição da modalidade do atletismo entre as APAES de Adamantina, Lucélia, Osvaldo Cruz, Pompéia, Tupi Paulista e Dracena.

“No mês de março, a APAE de Adamantina participou do campeonato de vôlei na cidade de Tupã; em abril sediaremos o campeonato de atletismo e durante todo ano teremos eventos esportivos dentro do nosso conselho regional. Os atletas que se destacarem seguem para as olimpíadas estaduais de São Paulo, sediado pela FEAPAES que este ano acontecerá na cidade de Votuporanga”, comenta Mariane Kamille Zaparolli, professora especializada de educação física da APAE de Adamantina e vice-coordenador esportiva do Conselho da Nova Alta Paulista (FEAPAES).



Conforme explica a diretora pedagógica da APAE de Adamantina, Franciele Gomes da Pena Temporim, seu objetivo é estimular através da inclusão, a superação, ação participativa e integrada de atletas das APAEs de nossa região; respeitando suas especificidades e particularidades, através do esporte e lazer em um ambiente saudável e competitivo.