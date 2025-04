Reitoria da FAI busca recondução para novo mandato; outras duas chapas também se inscrevem

Três chapas apresentaram propostas de candidatura para a Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (FAI) para a gestão 2025/2029. O prazo para recebimento dos projetos terminou na última quarta-feira (16), às 17h.

Segundo apurou a reportagem, as chapas inscritas são: Dr. Alexandre Teixeira de Souza (candidato à reeleição como reitor) e Dr. Wendel Cleber Soares (vice-reitor), que buscam a recondução; Dra. Fúlvia de Souza Veronez (reitora) e Dr. Estevão Zilioli (vice-reitor); e Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli (reitora) e Dr. Alexandre Wolf (vice-reitor).



Conforme o calendário estabelecido pelo Conselho Universitário do Centro Universitário de Adamantina (CONSU), por meio da Resolução CONSU nº 02/2025, as chapas serão apreciadas na próxima sessão do Conselho, marcada para o dia 5 de maio, às 9h, no campus I. Na ocasião, será realizada votação individual, pelos conselheiros e de forma secreta, sendo permitido a cada conselheiro votar em apenas uma chapa.

A lista tríplice, composta por nomes entre os docentes que preencham os requisitos e ordenada conforme a votação obtida na reunião do CONSU, será encaminhada ao prefeito José Tiveron no dia 7 de maio, acompanhada da ata da reunião e dos projetos apresentados. Caberá ao prefeito escolher, entre os nomes da lista, o próximo reitor da FAI. Após essa definição, os nomes deverão ser referendados pela Câmara Municipal.



A nova gestão da FAI assumirá oficialmente em 1º de julho de 2025, com mandato até 30 de junho de 2029. O orçamento da FAI neste exercício (2025) é de R$ 98 milhões.

Na eleição anterior, realizada há quatro anos, o então prefeito Márcio Cardim recusou o primeiro nome da lista tríplice e, em momentos diferentes, indicou os outros dois nomes, que foram rejeitados em votações na Câmara Municipal. Ao final, esgotadas as alternativas e contra sua vontade, Cardim nomeou o primeiro colocado da lista — os atuais reitor e vice-reitor — que foram aprovados pelo Legislativo.



Nesse impasse a instituição chegou a ficar com a direção vaga e o prefeito chegou a ingressar com medida judicial contra as posições da Câmara.

Cardim, que após deixar a prefeitura em 31 de dezembro e retornar à FAI onde é professor doutor concursado, poderia concorrer à reitoria. (Por: Siga Mais – Foto: Drone – Adamantina NET)