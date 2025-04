Grupo de Capoeira Estrela da Barra realiza batizado e troca de graduação em Adamantina

O Grupo de Capoeira Estrela da Barra realizou no sábado (19), a partir das 14h, no CCI (Centro de Convivência do Idoso) de Adamantina, mais uma edição do seu tradicional Batizado e Troca de Graduação. O evento reuniu cerca de 250 pessoas entre alunos, mestres e convidados de diversos municípios paulistas e até de outros estados.

Durante o encontro, os capoeiristas participaram de um curso especial ministrado pelo Mestre Gilberto, da cidade de São Paulo, que abordou técnicas de golpes e fundamentos de ‘capitães da areia’, técnica voltada a capoeira regional.



Capoeiristas de cidades como Presidente Prudente, Herculândia, Tupã, Bastos, Indiana, Lucélia, Flórida Paulista, Aparecida do Taboado (MS), Dracena, Álvares Machado, Panorama, Paulicéia, Pirapozinho, Nova Guataporanga, Três Lagoas (MS), Birigui, Clementina e até representantes do estado do Paraná marcaram presença no evento.



A Mestre Suelen Rocha, responsável pelo Grupo Estrela da Barra em Adamantina, destacou a importância da cerimônia para os alunos e para a valorização da cultura afro-brasileira.

“Esse momento é muito especial para todos que fazem parte da nossa família da capoeira. O batizado e a troca de graduação representam crescimento, aprendizado e o fortalecimento da nossa cultura. Ficamos felizes em receber tantos capoeiristas de diferentes cidades, compartilhando energia, respeito e amor pela capoeira”, afirmou. (Por: Impacto Notícias)