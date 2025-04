Acidente entre quatro veículos causa congestionamento de 3 km na SP-310,

Um acidente envolvendo quatro veículos causou lentidão e interdição parcial da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 162,140, no município de Santa Gertrudes (SP), na manhã desta quarta-feira (23). A colisão, classificada como de múltiplos impactos, gerou congestionamento de 3 quilômetros no sentido norte da via e resultou em uma vítima com ferimentos leves.

Segundo a Eixo SP, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu por volta das 10h51, quando um caminhão Iveco Stralis não conseguiu frear a tempo diante de uma lentidão provocada por uma obra sinalizada na pista. O caminhão colidiu na traseira de um veículo de carga (Iveco Daily), que seguia à frente. Em sequência, o impacto atingiu uma ambulância (van de transporte coletivo), que acabou sendo projetada contra um caminhão Mercedes-Benz.

Os quatro veículos envolvidos permaneceram imobilizados sobre a faixa 2 de rolamento, o que levou à interdição da faixa e do acostamento no local. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e equipes da concessionária atuaram no atendimento à ocorrência. Pó de serra foi lançado na pista para contenção de fluidos e retirada dos veículos para o acostamento.

Carga transportada e vítimas

Os veículos envolvidos transportavam diversos tipos de carga. A ambulância levava cerca de 700 quilos de roupas hospitalares, enquanto o Iveco Daily estava carregado com aproximadamente uma tonelada de produtos do Mercado Livre. A carreta envolvida na colisão transportava 25 toneladas de peças de ferro. O caminhão Mercedes-Benz seguia vazio.

De acordo com o boletim atualizado, quatro ocupantes dos veículos saíram ilesos e uma pessoa sofreu ferimentos leves. A identidade das vítimas não foi divulgada. A ocorrência ainda estava em andamento até às 13h32 desta quarta-feira, sem previsão de liberação total da pista.

Por Rio Claro SP – Foto Portal CCI