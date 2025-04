Adamantina terá Plano Municipal de Igualdade Racial

Ainda em 2025 Adamantina deve ter instituído o Plano Municipal de Igualdade Racial, que trata o conjunto de diretrizes e políticas públicas previstas para a promoção da igualdade racial no município.

Como uma das etapas de estruturação do PMIR, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial realizou a audiência pública com o objetivo de apresentar e deliberar sobre a aprovação do referido plano, considerando as contribuições e sugestões apresentadas pela sociedade.

A elaboração do PMIR representa um avanço para uma sociedade mais justa e equitativa, já que por meio dele o município estabelece metas concretas para combater o racismo estrutural e garantir o acesso igualitário a direitos e oportunidades para a população negra e demais grupos étnico-raciais.

O Plano, segundo a proposta, também fortalecerá a atuação de políticas públicas in-clusivas e o engajamento da sociedade civil no enfrentamento das desigualdades.

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial fica sediado na Rua Augusto Rossi, 21 Jardim Primavera, Adamantina/SP (mesmo local onde está situada a Casa Afro Brasil Adamantina).

Por Folha Regional Adamantina

.