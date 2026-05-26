Congresso Técnico define regulamento e abertura do Campeonato Varzeano de Futebol de Adamantina

Dirigentes de equipes de Adamantina estiveram reunido na noite desta segunda-feira (25), nas dependências do Ginásio de Esportes Paulo Camargo, para a realização do congresso técnico do Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo/2026.

A reunião teve a presença do secretário de esportes e atualmente secretário de obras Luis Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” e Luciano Netto(Diretor de Esportes).

No congresso técnico foi definido pelos organizadores o regulamento, forma de disputa, taxa de inscrição, arbitragem, premiação entre outros assuntos.

TREZE EQUIPES

Treze equipes participarão do campeonato, divididas em três grupo, sendo dois grupos de 4 equipes e um com cinco. Serão classificadas as duas melhores equipes de cada de grupo e ainda mais duas por índice técnico.

GRUPO – A

-Betão FC

-Borussia FC

-San Remo EC

-Resenha EC

-Fratelo’s Sport

GRUPO – B

-SE. Hookan Valen

-Portuguesa FC

-Vila Freitas F.C

-Real Unidos FC

GRUPO- C

-Adamantina City

-Vila Jamil EC

-Lagoa Seca FC

-Olímpicos

CINCO JOGADORES

Ainda ficou definido que os dirigentes de equipes poderão inscrever 5 jogadores que não seja do município.

ABERTURA SERÁ DIA 13 DE JUNHO.

A competição terá sua abertura no dia 13 de junho no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo com dois jogos no período matinal.

No primeiro jogo às 8h30 o Betão FC irá enfrenta o Borussia FC.

No segundo jogo às 9h30 a Vila Freitas FC/ Star Motos/ Barraca Arlete Salgados/ Fort Pedras Marmoraria/ Anderson Veiculos enfrentará o Real Unidos FC.

Por: Jair Kbça – Fontes de Informações Thiaguinho/ Hookan Valen / Fotos: Rita Nery

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