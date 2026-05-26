Congresso Técnico define regulamento e abertura do Campeonato Varzeano de Futebol de Adamantina

Dirigentes de equipes de Adamantina estiveram reunido na noite desta segunda-feira (25), nas dependências do Ginásio de Esportes Paulo Camargo, para a realização do congresso técnico do Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo/2026.
A reunião teve a presença do secretário de esportes e atualmente secretário de obras Luis Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” e Luciano Netto(Diretor de Esportes).
No congresso técnico foi definido pelos organizadores o regulamento, forma de disputa, taxa de inscrição, arbitragem, premiação entre outros assuntos.
TREZE EQUIPES
Treze equipes participarão do campeonato, divididas em três grupo, sendo dois grupos de 4 equipes e um com cinco. Serão classificadas as duas melhores equipes de cada de grupo e ainda mais duas por índice técnico.
GRUPO – A
-Betão FC
-Borussia FC
-San Remo EC
-Resenha EC
-Fratelo’s Sport
GRUPO – B
-SE. Hookan Valen
-Portuguesa FC
-Vila Freitas F.C
-Real Unidos FC
GRUPO- C
-Adamantina City
-Vila Jamil EC
-Lagoa Seca FC
-Olímpicos
CINCO JOGADORES
Ainda ficou definido que os dirigentes de equipes poderão inscrever 5 jogadores que não seja do município.
ABERTURA SERÁ DIA 13 DE JUNHO.
A competição terá sua abertura no dia 13 de junho no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo com dois jogos no período matinal.
No primeiro jogo às 8h30 o Betão FC irá enfrenta o Borussia FC.
No segundo jogo às 9h30 a Vila Freitas FC/ Star Motos/ Barraca Arlete Salgados/ Fort Pedras Marmoraria/ Anderson Veiculos enfrentará o Real Unidos FC.
Por: Jair Kbça – Fontes de Informações Thiaguinho/ Hookan Valen / Fotos: Rita Nery
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