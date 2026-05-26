Sérgio Vanderlei integra nova diretoria da Fecomercio São Paulo

No último dia 21 de maio, foi realizada a eleição da nova diretoria da FecomercioSP para o quatriênio 2026/2030. O pleito definiu como presidente eleito o Dr. Ivo Dallacqua Jr., que estará à frente da entidade no próximo mandato.

Entre os integrantes da nova composição diretiva está o presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei, que assumirá o cargo de secretário da diretoria eleita.

A participação de Sérgio Vanderlei na nova gestão reforça a representatividade da região da Nova Alta Paulista junto à principal entidade do comércio paulista, fortalecendo a defesa dos interesses do setor empresarial e contribuindo para o desenvolvimento do comércio e dos serviços no Estado de São Paulo.

A nova diretoria terá a missão de conduzir os trabalhos da Federação ao longo dos próximos quatro anos, em um período considerado desafiador para o setor do comércio. Entre os principais temas que devem mobilizar debates e ações da entidade estão a vigência da NR-1, o crescimento das apostas esportivas e plataformas de “bets”, além do avanço contínuo das vendas online, que impactam diretamente o comércio tradicional.

Outro ponto de atenção envolve a regulamentação dos horários do comércio, especialmente diante das discussões sobre o fim da escala 6×1 e a possível redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas. As mudanças ampliam a importância das convenções coletivas de trabalho, fortalecendo o papel dos sindicatos patronais e laborais na negociação das regras aplicáveis a cada segmento.

Segundo representantes do setor, o diálogo entre empregadores e trabalhadores será essencial para garantir equilíbrio nas relações de trabalho, competitividade das empresas e manutenção dos empregos, diante das transformações econômicas e sociais em curso.

Na foto acima Ivo Dalac´qua Jr é eleito novo presidente da FECOMERCIO SP. Presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei, reforça a representatividade da região junto à principal entidade do comércio paulista

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