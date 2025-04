Inauguração da reforma do antigo Pronto Socorro está prevista para o começo do segundo semestre

Além da construção do novo prédio para o Pronto Socorro Municipal, inaugurada em 14 de junho de 2023, a Santa Casa de Adamantina tem recebido diversas obras de construção e adequação ao longo dos últimos anos. A última, inclusive, foi a Unidade de Internação Clínica entregue no final do ano passado.

Em entrevista à TV Folha Regional nesta semana, o diretor administrativo do hospital adamantinense informou que agora está em execução a reforma da parte antiga do Pronto Socorro Municipal e Banco de Sangue, anexo a parte superior no espaço onde funcionava a Pediatria e abrigou a Ala Covid.

Os serviços caminham para a fase final, segundo o gestor. “Temos a previsão de inaugurar até no começo do próximo semestre de 2025”.

Esse novo espaço ampliará ainda mais a capacidade estrutural de atendimento do PS.

Nas outras obras executadas já concluídas e em funcionamento, a Unidade de terapia Intensiva, por exemplo, contava com cinco leitos e estava fora dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária, contudo, por meio de uma parceria com a FAI (Centro Universitário de Adamantina) conseguimos investimentos para fazer a reconstrução e ampliação da UTI. Hoje conta com 10 leitos, todos regulares quanto às estruturas física e médica, com equipamentos de ponta que, segundo o administrador, não deixa a desejar para nenhum hospital particular da capital (São Paulo).

Também o Centro de Diagnóstico por Imagem, que teve viabilizada a compra do aparelho de Ressonância Magnética através de uma parceria com a empresa Examina. “É um feito impressionante para um hospital do porte da Santa Casa de Adamantina ter um exame tão especializado e diferenciado como esse”, enfatizou como um ganho enorme aos pacientes, porque hoje não precisam mais deixar o município para ter um serviço de alta complexidade.

“Desde que a Associação e Fraternidade São Francisco na Providência de Deus chegou em Adamantina e começou a fazer parte da vida da instituição, a Santa Casa se tornou um canteiro de obras. Sempre uma ou outra em andamento e por vezes duas a três ao mesmo tempo. Tudo isso para melhorar os processos de cuidados aos pacientes atendidos diariamente”, disse Renato.

Por Folha Regional Adamantina