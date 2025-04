CPAP LAR: como está a qualidade do seu sono?

A qualidade do sono influencia diretamente na saúde e o bem-estar. Pensando nisso, a CPAP Lar, sob a atuação dos profissionais Alessandro Pereira e Gabriel Freschi, tem se tornado uma referência em Adamantina no diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono.

Atuando há quase três anos no município, a clínica oferece exames de polissonografia, procedimento essencial para identificar problemas como apneia do sono, ronco e distúrbios respiratórios durante o descanso noturno. Com estrutura técnica e atendimento humanizado, os exames são realizados com equipamentos modernos e precisão nos resultados.

Além dos diagnósticos, a CPAP Lar também se destaca na locação e venda de aparelhos CPAP, BIPAP e concentradores de oxigênio, garantindo suporte completo para pacientes que precisam de assistência respiratória contínua e qualificada.

Com compromisso, empatia e tecnologia, Alessandro e Gabriel vêm transformando vidas, ajudando os pacientes a respirarem melhor e dormirem com mais qualidade.

Para mais informações, entre em contato com a CPAP Lar em Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina