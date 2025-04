Fundo Social de Solidariedade de Adamantina está com vagas abertas para o curso “Prepara e Venda Tortas e Quiches”

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Sebrae e o Senac, está com inscrições abertas para o curso “Prepare e Venda Tortas e Quiches”.

Foram disponibilizadas 12 vagas.

Os interessados precisam ter a partir de 18 anos para participar da programação e procurar o Fundo Social de Solidariedade que está situado na Alameda Armando Salles de Oliveira, 51, de forma presencial das 8h às 17h para efetivar a participação.

O curso será realizado de 2 a 13 de maio das 18h30 às 22h30 na sede do Fundo Social de Solidariedade.

Jornalista Natacha Dominato