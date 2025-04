Hockey de Adamantina conquista título inédito do Torneio Sul-Americano 2025

A equipe masculina Bushido Adamantina Hockey, fundada há apenas quatro anos, conquistou o 1º título oficial. E ‘o feito histórico’ ocorreu logo em uma competição de grande porte: sagrou-se campeã da categoria Adulta – Divisão 3 do Desafio Internacional de Hockey Inline 2025, disputado nos dias 19 e 20 de abril, na cidade de Amparo (SP).

Foi nada menos que o maior evento da modalidade esportiva já realizado na América Latina, com a participação de 52 equipes em diferentes categorias, vindas de todo o Brasil, da Argentina e do Chile. O que engrandeceu ainda mais a conquista para o interior paulista.

Representando a Cidade Joia, o time venceu adversários de peso e superou grandes desafios, dentro e fora das quadras. Na fase de grupos, a Bushido enfrentou a Rap Rollers Taubaté (SP), Eldorado Vipers (Contagem/MG) e a tradicional LIHA, da Argentina. Na semifinal venceu o Guarani, de Campinas. E na grande decisão derrotou por 4 a 2 o time de São José do Rio Preto e ergueu o troféu.

A equipe feminina Bushido também teve excelente desempenho na competição e encerrou a participação na 4ª colocação da Divisão 2, portanto, em meio aos melhores times do continente.

“Esse ‘feito’ é ainda mais notável considerando as limitações estruturais enfrentadas pelos nossos atletas. Mesmo sem uma quadra com piso profissional ou acesso a equipamentos de alto nível, nossos jogadores demonstraram determinação, união e paixão para vencer equipes com mais tradição e estrutura. Então, essa conquista internacional é motivo de muito orgulho, mas o verdadeiro legado do Bushido está em construir uma comunidade mais ativa, participativa e igualitária através do esporte”, destacou e comemorou o integrante da equipe adamantinense Carlos Alberto M. Toyama.

Por Ricardo Bispo

