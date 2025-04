Lançada a campanha de doação de sangue ‘‘Doe Tempo, Doe Vida’’

O Rotary Club de Adamantina (Distrito 4510) está lançando, em parceria com o Rotaract Club, o Interact Club, a Casa da Amizade e a Ordem dos Advogados do Brasil (Subsecção de Adamantina) a campanha de doação de sangue “Doe Tempo, Doe Vida”.

Essa campanha visa aumentar o número de doações de sangue junto ao Banco de Sangue de Adamantina, que funciona anexo à Santa Casa local.

O tema da campanha salienta que a doação de sangue é rápida, desde a triagem à coleta em si, o tempo é de aproximadamente uma hora e vidas são salvas com esse lindo gesto.

São requisitos básicos para a doação:

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização);

– Pesar no mínimo 50kg;

– Estar descansado (ter dormido pelo menos 5 horas nas últimas 24 horas);

– Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação); e

– Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial: RG – Carteira de Identidade física ou cópia autenticada; RG – Carteira de Identidade digital; CNH – Carteira Nacional de Habilitação física, com foto e filiação; CNH – Carteira Nacional de Habilitação digital, com a presença do QR Code.

O Banco de Sangue de Adamantina fica na Rua Joaquim Luiz Vian, 209 (anexo à Sant Casa) e funciona das 07:15hs às 11:00hs de segunda a sexta-feira. A campanha se estenderá até o próximo mês de maio.

Da Assessoria

.