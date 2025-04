Gêmeos Pub inaugura Sacada 40° Chopp & Bar em Adamantina

Foi inaugurado em Adamantina a Sacada 40°, um novo ponto de encontro na Cidade Jóia.

Localizado no Parque dos Pioneiros, ao lado do Posto Cocipa, o Sacada 40° ocupa o mesmo endereço onde funcionou um dos estabelecimentos que marcou a história do entretenimento local, também comandado pelo Gêmeos Pub. Agora, com uma nova proposta, o espaço que fica na avenida Saudade, 975 chega para consolidar a marca que há quase 10 anos é referência em festas e eventos na região.

O espaço promete unir o melhor do estilo boteco a um ambiente moderno e aconchegante, voltado para amigos e famílias que buscam momentos de descontração.

De acordo com Henrique Sartorato, um dos idealizadores do empreendimento ao lado do irmão Fernando Sartorato, o Sacada 40° vai funcionar com atrações musicais ao vivo nos fins de semana, reunindo talentos locais e regionais. Durante a semana, o novo bar terá som ambiente e foco em encontros mais tranquilos.

“O Sacada 40° é um lugar para quem ama curtir bons momentos, seja no happy hour, em família ou entre amigos. Vamos oferecer uma gastronomia especial com pratos típicos de boteco, mas sempre com aquele toque diferenciado que o público já conhece da marca Gêmeos Pub”, destaca Henrique.

O último final de semana, marcando a inauguração da Sacada 40°, aconteceu uma programação especial com muita música e diversão. E vem muito mais por ai.

Para acompanhar as novidades, bastidores da inauguração e programação musical, o público pode seguir o perfil oficial no Instagram: @gemeospub e @sacadachoppbar.

Por Redação

