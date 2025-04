Recordamos nesta edição do Fundo do Baú do Esporte Adamantinense, a extinta equipe do Cantareira E.C./Lécio Pneus de Adamantina.

A equipe foi vice-campeã da Copa Camda de Futebol Médio em 1985, sendo na época bastante tradicional no esporte de Adamantina.

Na foto, vemos em pé, da esquerda para direita: Betão, Joãozinho, Élio, Paulinho Tapajós e Lequinha. Abaixados na mesma ordem: Adãozinho, Clapis, Carlinhos Botan e Tota.

Por Jair Kbça / Colaboração Élio Angélico

