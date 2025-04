6ª edição supera expectativas e consolida Feira da Mulher como referência regional, segundo Carlão Barbosa

A 6ª Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina – Edição de Páscoa foi realizada dia 5 de abril pela Prefeitura do Município por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e reuniu 140 mulheres expondo produtos de diversos segmentos, como artesanato, cosméticos, vestuário e decoração, entre outros.

Ao analisar o evento, em resposta ao Jornal Folha Regional, o secretário Carlão Barbosa afirmou que “foi executada com excelência, reafirmando seu protagonismo na promoção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da Economia Criativa, do Turismo de Negócios e do Empreendedorismo Feminino.”

Pela primeira vez a FME foi instalada no Recinto Poliesportivo e, segundo o organizador, superou todas as expectativas, bem como se consolidou como referência regional. “A escolha do novo local trouxe ganhos estruturais e logísticos significativos. O ambiente climatizado, decorado com zelo e utilizando estruturas da ExpoVerde e da Cultura, garantiu conforto tanto para as mais de 140 empreendedoras quanto para o público estimado em mais de 4 mil pessoas durante as 9 horas de programação”.

Carlão destacou ainda que, mais que uma feira local, esta edição assumiu uma dimensão intermunicipal, com a presença de empreendedoras de diversas cidades da região.

“Diversas expositoras relataram que esta foi a melhor edição da feira em todos os aspectos: vendas recordes, visibilidade ampliada, conexões estratégicas e fortalecimento da própria identidade enquanto empreendedoras. Houve quem mencionasse o fechamento de negócios durante o evento e também a abertura de novas oportunidades comerciais com clientes, parcerias e fornecedores que conheceram seus produtos ali. Esse efeito multiplicador é o reflexo direto de uma feira que, para além de comercial, é planejada com visão de desenvolvimento territorial e inclusão produtiva. E um aspecto amplamente elogiado foi a infraestrutura oferecida no Recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva”, finalizou.

Por Folha Regional Adamantina

