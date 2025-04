Apresentação do vídeo e o jornal referentes aos 75 anos da chegada da ferrovia em Adamantina

Na manhã desta terça-feira, 22 de abril, às 9h30, o Gabinete do Prefeito José Carlos Tiveron, no Paço Municipal de Adamantina, foi palco de um importante momento de resgate e valorização da história local: a apresentação oficial do vídeo e do jornal comemorativos dos 75 anos da chegada da ferrovia ao município — um marco que impulsionou significativamente o desenvolvimento da cidade.

A apresentação foi conduzida pelo historiador João Carlos Rodrigues, reconhecido por seu trabalho minucioso com o Arquivo Histórico de Adamantina. O material, composto por um vídeo e uma edição especial de jornal, reúne 71 imagens históricas, todas cuidadosamente legendadas, retratando o progresso e as transformações que Adamantina vivenciou a partir da década de 1950, especialmente após a chegada dos trilhos.

Segundo João Carlos, o conteúdo produzido será disponibilizado para consulta pública na Biblioteca Municipal e no Museu e Arquivo Histórico Municipal, reforçando o compromisso com a preservação da memória local e a democratização do acesso à informação histórica.

O evento contou com a presença do prefeito José Tiveron, além de secretários municipais, vereadores e membros da comunidade adamantinense, que prestigiaram o lançamento e reafirmaram a importância de se manter viva a história da Cidade Jóia.

A ferrovia, que chegou a Adamantina em 1949, foi um divisor de águas no desenvolvimento econômico e social do município, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias e conectando a cidade a outras regiões do estado de São Paulo. A produção comemorativa apresentada nesta terça-feira celebra não apenas essa conquista histórica, mas também a identidade e a memória coletiva dos adamantinenses.

Em conversa com a reportagem o vereador Aguinaldo Galvão e o radialista José Mario Toffoli que estiveram presentes no lançamento no paço Municipal, ressaltaram a importância do trabalho de João Carlos Rodrigues para preservar e valorizar a história de Adamantina.

