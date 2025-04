Edifício com 12 andares começa a ser construído em Adamantina

Um novo empreendimento com 48 apartamentos está em fase inicial de construção em Adamantina: o Residencial Elegance.

Localizado na esquina da avenida Deputado Cunha Bueno com a rua Rui Barbosa, o edifício combina localização privilegiada, infraestrutura moderna e uma proposta de moradia que une conforto, elegância e segurança. O empreendimento é de responsabilidade da Incorporadora Carmesin.

O projeto apresenta apartamentos com duas suítes, varanda gourmet, lavabo, duas vagas de garagem e área técnica para ar-condicionado. As unidades têm área privativa com 75 m².



Além disso, o condomínio oferecerá uma ampla estrutura de lazer, incluindo piscina com borda infinita, salão de festas com área gourmet, salão de jogos, playground, espaço kids, praça social, espaço zen, coworking, espaço fitness, bicicletário e até um espaço pet.



Inspirado por um conceito de vida equilibrada, o Residencial Elegance busca oferecer mais do que moradia: um estilo de vida com sofisticação, praticidade e bem-estar.



A expectativa é que o empreendimento represente uma excelente oportunidade de investimento imobiliário.



Mais informações podem ser obtidas junto a Imobiliária Novo Lar: (18) 99664-4170. (Por: Redação)