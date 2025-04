Capela de tábuas de madeira que abrigava a Igreja que foi destruída pelo fogo juntamente com todos os documentos em 10/09/1952, conforme consta no relatório do então Delegado de Polícia Raphael Augusto de Moura Campos, o fogo foi originário de um curto circuito, que começou no Círculo Operário que ficava ao lado da Capela.

Por João Carlos Rodrigues / Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II