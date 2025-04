Destinação gratuita de parte do Imposto de Renda para entidades pode ser feita até 30 de maio

Teve início no dia 17 de março e encerra-se dia 30 de maio, o prazo para envio da declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024.

Além de ficar em dia com o Leão, os contribuintes têm a oportunidade de fazer o bem destinando gratuitamente parte do Imposto de Renda para as entidades de Adamantina em vez de destiná-lo 100% ao Governo.

A destinação é totalmente gratuita e acontece da seguinte forma. O contribuinte que optar pelo modelo completo de tributação pode doar 6% do imposto devido, sendo 3% para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e 3% para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMPI) que posteriormente repassam as doações para a APAE, Lar Cristão, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), IAMA, Projeto ASA, Lar dos Velhos, CRAS e Centro Dia do Idoso.

Para doar, basta informar seu contador e/ou escritório de contabilidade de confiança no momento da declaração. Mais informações pelo telefone (18) 3521-1900 ou no Instagram @impostodobem

ALTERAÇÃO DA PRESIDENTE

Conforme prevê a legislação em vigência, a então presidente do CMDCA, Érica Grespi Maião passou o cargo para o psicólogo Bruno Rissato. Já no CMPI, a atual presidente Cidinha Pimenta segue na função.

A Campanha Imposto de Renda do Bem é desenvolvida em conjunto pelo CMDCA e CMPI. Nos últimos dias, seus presidentes juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Assistência Social se reuniram para definição das ações de comunicação a serem desenvolvidas em 2025 com foco no aumento da arrecadação dos recursos em prol das entidades.

Por Ass. de Imprensa/IR do Bem