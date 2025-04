Copa FAI de Futsal de Adamantina é sucesso com Parque Iguaçu F.C. campeão

No dia 26 de março (quarta-feira), vereadores da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Adamantina, estiveram reunidos, contando com a presença do vereador Eder Ruete (presidente do Legislativo), vereador Professor Hélio Santos e Prof. Daniel Fabri, do Assessor Financeiro, Dr. Eduardo Bressan, e do Assessor Legislativo, Antônio Spanholo.

O encontro também teve a importante participação da Profa. Beth Meirelles, Secretária Municipal de Educação.

A reunião teve como objetivo analisar o progresso das metas educacionais estabelecidas pela Lei nº 3.674/2015 (Plano Municipal de Educação de Adamantina), com vistas à apresentação dessas informações para avaliação do Tribunal de Contas do Estado.

Ao término do evento, foi elaborado um relatório detalhado sobre o status atual da Rede Municipal de Educação em relação às metas do Plano, onde foi constatado avanços significativos em diversas áreas, incluindo:

a) Implementação do ensino em tempo integral em duas escolas municipais de ensino fundamental e uma de educação infantil; b) Melhoria na aprendizagem dos alunos e na gestão escolar, inclusive conquistando dois prêmios estaduais: Excelência Educacional e Fluência Leitora; c) Universalização do atendimento na educação infantil e no ensino fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA); d) Aperfeiçoamento da infraestrutura das escolas e melhoria na gestão de recursos, entre outros aspectos.

Os vereadores afirmaram que apesar dos avanços registrados, reconhecemos que ainda há espaço para novas conquistas e progressos.

“Destacamos, entre as prioridades futuras, a necessidade de uma reestruturação voltada à valorização dos profissionais da rede municipal de educação, especialmente dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs)”, afirmaram os vereadores.