Prefeitura de Adamantina assina contratos que somam R$ 650 mil com agricultores que participam do PAAM

Na última sexta-feira (28), A Prefeitura de Adamantina realizou uma solenidade com o objetivo de assinar os 54 contratos com os agricultores que participaram do processo licitatório e agora integram o Programa de Aquisição de Alimentos Municipal (PAAM).

A cerimônia contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, secretários municipais e os agricultores familiares.

Luís Henrique Fernandes, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), disse que além da manutenção desse programa, em breve serão apresentados novos projetos.

Andreia Regina Ribeiro, secretária de Assistência Social, afirmou que o programa é importante para as entidades que recebem o repasse dos alimentos que beneficia 2500 pessoas todos os meses. “As entidades estão felizes, porque a entrega dos alimentos retorna já na segunda-feira (31)”, garantiu.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron ressaltou que o município fez um aumento no repasse para possibilitar que mais itens fossem adquiridos. “Investimos no PAAM 630 mil reais, entre a aquisição de hortifrutis, leite e mel silvestre”, explicou.

A cerimônia contou com a presença do sargento da Polícia Militar, Bortacelo, que na oportunidade ressaltou para os presentes sobre a importância dos agricultores terem o endereço rural digital.

Aqueles que ainda não possuem o endereço rural digital podem procurar a SAAMA que funciona no Conjunto Poli-Esportivo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O proprietário deverá estar munido de documento de identificação.

Sobre o PAAM

O PAAM possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

Para o alcance desses dois objetivos, o programa visa à aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar, e a destinação às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial.

O projeto visa fomentar também a Lei Municipal nº 3520/2012 que institui o Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social (PMAIS), com o objetivo de fomentar a organização e modernização da produção melhorando o escoamento dos produtos da agricultura familiar; estimulando a produção da agricultura familiar, contribuindo para a prática de preços adequados e ampliando o mercado de consumo; e favorecendo a aquisição dos produtos provenientes da agricultura familiar nas compras realizadas pelos órgãos públicos municipais.

O projeto visa estimular os produtores da agricultura familiar local, que além de contar com assistência técnica na melhoria do manejo, conta também com o Programa de Eficiência Energética com a produção de composto orgânico a ser utilizado na melhoria da produção, estimulando a comercialização e a renda.

Os agricultores familiares, através de chamamento público, disponibilizam seus produtos que são destinados às famílias assistidas pela Secretaria de Assistência Social e às entidades: APAE, Projeto Asa, Lar Cristão, IAMA, Casa da Sopa, Casa do Garoto, Lar dos Velhos, Cento Dia, Arca, PAI Nosso Lar, Rede de Combate ao Câncer, Santa Casa de Adamantina e Residências Terapêuticas.