Com nova estrutura, 6ª Feira da Mulher Empreendedora será realizada no próximo sábado

A 6ª Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina – Edição de Páscoa está marcada para o próximo sábado (5), com início a partir das 13h e duração até às 22h. A maior novidade para este ano é a nova estrutura do evento, que passa a ser realizado no Recinto Poliesportivo “Sebastião Pires da Silva” [antes ocorria na Estação Recreio].

Em entrevista concedida à TV Folha Regional nesta segunda-feira (31), o secretário municipal de desenvolvimento econômico Carlão Barbosa informou que está confirmada a participação de 129 empreendedoras.

“Diferente do que era organizada a Feira, agora, elas terão espaço específico para expor seus produtos e, para isso, utilizaremos a estrutura de exposição da ExpoVerde [prateleiras em degraus] e serão montadas várias ilhas [estandes], cada uma com 6 metros de comprimento por 1,60m de largura debaixo dos dois barracões cobertos”, revelou.

Quanto à praça de alimentação, também haverá inovação, segundo o responsável pela organização. “Teremos capacidade para abrigar 1.200 pessoas sentadas e ao redor estarão todos os food trucks da cidade, além dos espaços das entidades que comercializarão seus produtos. Ainda, na parte cultural e musical, quatro cantores se revezarão no palco ao longo das 10h de duração da Feira. Então é um evento para a família, com empreendedorismo e diversão, e que não é para chegar e ir embora, mas, sim, para ficar o dia todo”.

Carlão destacou também que ao longo das últimas quatro semanas as empreendedoras estão tendo formações, por meio de parceria firmada com a Fatec para ampliar seus conhecimentos de vendas, precificação, apresentação de seus produtos. No dia da Feira a Faculdade de Tecnologia as acompanhará. E o sexto encontro de avaliação ocorrerá após o evento.

“É um desafio, porque já teve cinco Feiras e a gente precisa melhorar a cada edição. Mas é importante ressaltar que não se trata de um evento apenas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas de toda a Prefeitura, já que as outras secretarias estão 100% envolvidas e têm sido fundamentais”, completou Carlão.