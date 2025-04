Prefeitura de Adamantina realiza V Conferência Municipal de Saúde

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizará no dia 7 de abril, a V Conferência Municipal da Saúde, a partir das 7h30 no Auditório Miguel Reale no Campus II da FAI.

O encontro terá como tema “O SUS e Seus Princípios: Universalidade, Integralidade, Equidade, Descentralização, Participação Social e Saúde do Trabalhador e Trabalhadora como Direito Humano e terá como palestrante Antônio Cláudio Galvão, apoiador do Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo.

Toda a população pode e deve participar. Poderão se inscrever como membros da Conferência, todas as pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento da política de saúde.

Podem marcar presença no encontro ainda membros credenciados de associações, instituições públicas, entidades de classe e de representação da sociedade civil.

O objetivo da conferência visa não só avaliar a situação da saúde no município como também apresentar diretrizes para que as políticas de saúde sejam formuladas.