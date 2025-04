Celebrações da Semana Santa na Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Para celebrar a Semana Santa, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Adamantina preparou uma programação para comunidade católica. De início, informa também que não haverá missa neste sábado (12).

As celebrações começam no Domingo de Ramos (13 de abril), a partir das 8h, com a Benção de Ramos, Procissão – saída da Praça José Parrilla – e, depois, a Missa na igreja. Às 19h tem a Missa de Ramos.

No dia 14 (segunda-feira), às 19h30 está marcado o Terço Doloroso Meditado. Já na noite do dia 15 (terça-feira) a Missa e Benção dos Santos Óleos será em Osvaldo Cruz. E no dia 16 (quarta-feira) haverá a Procissão do Encontro, a partir das 19h30, e Missa – com as mulheres saindo da Escola Navarro de Andrade e os homens da Escola Champangnat.

Dia 17 (quinta-feira) a Missa da Ceia do Senhor (Lavapés) será às 19h30. Após, se iniciará a Vigília Eucarística, que segue até às 14h30 do outro dia.

A Sexta-Feira Santa (18 de abril) traz às 15h a Celebração da Paixão e Morte do Senhor. Mais tarde. 18h30, tem a Procissão do Senhor Morto com saída da Matriz de Fa´tima.

Para o Sábado Santo (19) está prevista a Missa com a Renovação das promessas Batismais – 20h.

A Semana Santa termina no Domingo de Páscoa, quando haverá: 6h – Procissão da Ressurreição com saída da Praça José Parrilla e, na chegada, Missa na Paróquia Nossa Senhora de Fátima; 9h – Santa Missa de Páscoa.

Para saber as celebrações nas Capelas, entre em contato com a Secretaria Paroquial.