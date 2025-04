Definida programação da Semana Santa da Paróquia São Francisco de Assis

Tendo em vista que a Semana Santa está na véspera de ser iniciada, a Paróquia São Francisco de Assis, que abrange a comunidade do no Jardim Adamantina e bairros circunvizinhos, definiu as celebrações para esse importante período aos católicos.

A abertura é dia 13 de abril, no Domingo de Ramos, quando haverá a Bênção e a Procissão dos Ramos: 8h30 – Concentração com a Bênção do Ramos na esquina da Rua José Rivarolli esquina coma Rua Nilton Keniti Morinaga (Residencial Rio Branco). Procissão até a Igreja; 9h40 – Missa da Paixão do Senhor. Neste dia fazemos a Coleta Nacional da Solidariedade.

No dia 15 (terça-feira), às 19h30, terá a Meditação das Sete Dores de Nossa Senhora na Igreja.

Já em 16 de abril (quarta-feira), a Via Sacra na Igreja começa às 19h30.

Para o dia 17 (quinta-feira) está arcada a celebração da Ceia do Senhor: 20h – Missa da Santa Ceia do Senhor: Instituição da Eucaristia e o Lava-pés; 21h – Início da Vigília Eucarística: com as pastorais, movimentos, grupos e setores.

Na Sexta-Feira Santa (dia 18) celebra-se a Paixão do Senhor: 06h – Vigília de Eucarística: com as pastorais, movimentos, grupos e setores; 15h – Celebração da Paixão do Senhor com a Celebração da Paixão do Senhor, Liturgia da Palavra, Oração universal, Adoração da Cruz e Comunhão; 19h – Procissão do Senhor Morto.

O Sábado Santo trará a Vigília Pascal e Celebração da Luz: 20h – Início com a Bênção do Fogo e Preparação do Círio, Proclamação da Páscoa, Liturgia da Palavra, Bênção da Água Batismal, Liturgia Eucarística.

Para fechar a programação, no Domingo de Páscoa (20 de abril) haverá a Missa da Ressurreição do Senhor, às 9h30, na Paróquia São Francisco de Assis.