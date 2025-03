Parque Iguaçu F.C. é o primeiro semifinalista da Copa FAI de Futsal de Adamantina

A Cabonnet, provedora regional de serviços de internet, foi recentemente reconhecida entre as 10 empresas com a maior velocidade de internet no Brasil, ocupando a nona posição e desbancando gigantes nacionais, como Claro e Vivo.

De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgados no ranking elaborado pelo portal Teleco, que avaliou a velocidade das operadoras de banda larga fixa em todo o território nacional, a Cabonnet apresentou uma média de velocidade que a posiciona entre as líderes do setor.

Esse reconhecimento reflete o compromisso da Cabonnet em investir continuamente em tecnologia de ponta e infraestrutura robusta, garantindo conexões estáveis e velozes para seus clientes. A empresa busca atender às crescentes demandas por serviços de alta qualidade, reafirmando sua posição de destaque no setor de telecomunicações.

Com mais de 30 anos de experiência, a Cabonnet investe constantemente em infraestrutura e inovação tecnológica, expandindo sua rede de fibra óptica para garantir conexão estável, segura e de alta velocidade. A empresa atende 40 municípios, com mais de 5,9 mil km de redes de fibra óptica e 1,8 mil km de backbones, além de possuir seis datacenters no estado de São Paulo. Esse investimento contínuo reafirma seu compromisso em levar conectividade de ponta a seus clientes, tanto no segmento residencial quanto corporativo.

Para mais informações sobre os serviços da Cabonnet e como essa conquista impacta os clientes, acesse: www.cabonnet.com.br