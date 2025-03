Copa FAI de Futsal de Adamantina define os últimos três semifinalistas nesta sexta-feira

Na última quarta-feira (19), foi realizado mais um encontro formativo para a Feira da Mulher Empreendedora que acontece no dia 5 de abril, a partir das 13h, no Recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva. A programação contou com a palestra que teve como tema “Decifrando o Cliente: Como o Comportamento de Consumo Impacta Vendas”, ministrada pelo professor da Fatec, José Edson.

Durante sua apresentação, o professor destacou que a empresa deve ter uma missão clara, uma política com seu público e divulgar seus valores. Ele orientou ainda que as empresas pratiquem a responsabilidade social, pois isso fortalece sua reputação no mercado e contribui para um ambiente interno mais justo.

Além disso, ele ressaltou que o cliente precisa ser decifrado, pois o comportamento de consumo impacta no sucesso ou no fracasso de um negócio independentemente do tamanho do empreendimento.

Para entender o cliente, o palestrante elencou três questões que precisam ser respondidas: Quem é o Cliente? Por que os clientes compram? Decisões de Compra que envolvem a busca de informações do cliente, o comparativo entre as ofertas para posteriormente tomar uma decisão.

Depois disso, o professor ainda explicou sobre os canais de distribuição e orientou sobre como escolher o canal digital para o seu negócio levando em consideração itens como: onde está o cliente; custo e facilidade e rapidez.

Os encontros com as empreendedoras continuam na próxima quarta-feira (26), quando será abordado o tema “Compras Impulsivas x Planejadas: Como Influenciar seu Cliente? A apresentação vai possibilitar que as empreendedoras compreendam os diferentes tipos de compra e aprendam como usá-los a favor do negócio.

Feira da Mulher Empreendedora

A Feira da Mulher Empreendedora acontece no dia 5 de abril a partir das 13h no recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva.

Além das empreendedoras que estarão expondo produtos de diversos segmentos como: artesanato, vestuário, decoração, entre outros, a programação ainda traz shows durante todo o dia e a participação da ACREA, Casa da Sopa, CCI, Lar Cristão e Arca.

Também estarão presentes a Fai, o Sebrae, o Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), o Banco do Povo e a Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil.