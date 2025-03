Indicação propõe parcelamento de impostos municipais e descontos de 50% a 70%

O final de semana se aproxima e com ele acontecem ações culturais no município promovidas pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura.

Nesta sexta-feira (21), acontecerá no Anfiteatro Fernando Paloni a partir das 20h a representação “Vida Longa à Coroa”, promovida pela Companhia Multiverso Teatral.

A agenda cultural continua no sábado (22), com a Oficina “Da Ideia ao Roteiro” a partir das 8h no Anfiteatro Fernando Paloni. A participação é gratuita e podem participar pessoas que tenham a partir de 14 anos. Adamantina recebe a ação, porque é ponto do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS).

Os interessados devem efetuar sua inscrição diretamente na Biblioteca Municipal Jurema Citeli apresentando documento com foto ou pelo telefone (18) 3522-4299.

O curso visa introduzir a história do roteiro no cinema e trocar conceitos e práticas sobre como fazê-los para que os participantes possam ter acesso às possibilidades e formas complexas de contar histórias com imagens.

A oficina será ministrada por Luis Carlos Pavan que é músico, produtor, programador e pesquisador, vivenciou o cineclubismo paulistano trabalhando nos Cineclubes Bexiga e Oscarito como divulgador e programador.

Agenda Cultural da próxima semana

Fechando o mês, teremos no dia 27 de março, na Casa Afro Brasil de Adamantina um novo movimento literário. A psicóloga, escritora e vice-presidente da Associação Gangazumba de Cultura Negra de Adamantina, Jenifer Caroline Fernandes Ferreira, dará início ao grupo “Crias de Ganga”.

O espaço será dedicado a incentivar a escrita e a literatura, com um olhar especial para a valorização da produção negra. O encontro inaugural acontece às 19h30 e não vai apenas estimular o processo criativo, mas culminar na criação coletiva de um livro “Crônicas de Ganga”.

No dia 29 de março, acontece a Oficina de Batidas Urbanas a partir das 19h no Bloco IV da Fai e no dia 30 de março, acontecerá uma Oficina de Palhaçaria das 14h30 às 16h30 no Anfiteatro Fernando e, ainda, mais uma edição do Domingo no Parque que terá como atração a apresentação “Mães em Obra” e o DJ Pimenta.