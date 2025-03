Estudantes do Helen Keller conhecem funcionamento da Câmara Municipal

A Associação de Repouso Nosso Lar, que administra a Clínica de Repouso Nosso Lar e o Centro Dia para Idosos, passou por uma importante mudança em sua diretoria executi-va. Em assembleia realizada na última terça-feira (11), Luis Eduardo Mazzini Bressan foi nomeado o novo presidente da instituição, assumindo o cargo de forma voluntária e sem remuneração.

Bressan, que anteriormente ocupava a primeira vice-presidência, foi designado para o novo cargo após o pedido de renúncia do então presidente, José Valentim Saunite. A decisão seguiu os trâmites estabelecidos no regimento da instituição, que prevê a transição automática do primeiro vice-presidente em casos de vacância da presidência.

Com formação em contabilidade e direito, Bressan atua profissionalmente nas duas áreas e também exerce função pública como assessor financeiro concursado da Câmara Municipal de Adamantina. Agora, ele encara o desafio de liderar a Clínica PAI Nosso Lar, instituição de referência para os municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS IX) de Marília no atendimento psiquiátrico e tratamento da dependência química. A clínica presta atendimentos via SUS, que financia seus serviços.

Além disso, a instituição ampliou seu atendimento no ano passado com a implantação do Centro Dia para Idosos. O serviço permite que idosos passem o dia no local, onde recebem cuidados, participação em atividades e alimentação adequada, retornando para suas casas ao final do período. Essa modalidade conta com recursos públicos para garantir o bem-estar da população idosa atendida.

A nova gestão promete continuidade ao trabalho desenvolvido e busca fortalecer ainda mais os serviços oferecidos pela instituição, beneficiando a comunidade de Adamantina e região.

(Com informações do sigamais)