Luis Eduardo Bressan assume presidência da Clínica PAI Nosso Lar

O Conselho Universitário do Centro Universitário de Adamantina (CONSU) aprovou a Resolução CONSU nº 02/2025, que estabelece o cronograma e as diretrizes para a escolha da nova Reitoria da Instituição. O processo prevê a elaboração de uma lista tríplice de chapas candidatas aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, com mandato previsto de 01 de julho de 2025 a 30 de junho de 2029.

De acordo com a normativa, professores doutores concursados com, no mínimo, cinco anos de docência na FAI poderão se candidatar em dupla e deverão apresentar um projeto de gestão administrativa e acadêmica. A submissão dos projetos deve ser feita até às 17h do dia 16 de abril de 2025, por meio do e-mail [email protected]. Os documentos enviados, incluindo os currículos Lattes dos candidatos, serão analisados pelo Conselho Universitário.

A reunião para elaboração da lista tríplice ocorrerá no dia 05 de maio de 2025, às 9h, no Campus I da Instituição. A votação será individual e secreta, e cada conselheiro poderá votar em apenas uma chapa. Caso o número de chapas seja inferior a três, o Conselho realizará nova votação para completar a lista com nomes entre os docentes que preencham os requisitos.

A lista tríplice será então encaminhada ao Prefeito Municipal no dia 07 de maio de 2025, juntamente com a ata da reunião e os projetos apresentados. Caberá ao chefe do Executivo escolher, entre os nomes da lista, o próximo Reitor da FAI. A nova gestão assumirá oficialmente em 01 de julho de 2025.

A Resolução também prevê que todos os professores doutores concursados com tempo de casa compatível recebam cópia do documento e possam, até 24 de março de 2025, solicitar informações à Reitoria para subsidiar a elaboração de seus projetos. As respostas serão enviadas até o dia 28 de março.

Com esse processo transparente e participativo, a FAI reafirma seu compromisso com a gestão democrática e a valorização de sua comunidade acadêmica.