Prefeitura inicia programa Integração Campo & Cidade

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), deu início no último sábado (22), em parceria com as secretarias de Assistência Social, Cultura e Turismo e Saúde ao “Programa Integração Campo & Cidade”.

A iniciativa visa levar mais qualidade de vida aos produtores rurais por meio de ações sociais, culturais e turísticas.

A proposta tem como objetivo aproximar a zona urbana da zona rural, por meio da disponibilização de serviços de assistência social, saúde, lazer e oportunidades econômicas para as famílias que vivem e trabalham no campo.

O programa vai de forma itinerante desenvolver diferentes atividades, incluindo atendimento odontológico, orientações nutricionais, atendimento no Cadastro Único, ações sociais, culturais e turísticas.

A integração teve início com os bairros que integram a Estrada 14 que são: Bairro Estrada 14, Bairro Córrego Tocantins e Bairro Alto da Boa Vista.

A SAAMA montou um cronograma para realizar o programa com todos os bairros da zona rural e os encontros acontecerão em maio, julho, outubro e dezembro.