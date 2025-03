Após reclamações, Câmara pede informações sobre serviço municipal de urgência e emergência 192

A Fiat Alpavel de Adamantina tem um novo gestor. Rodrigo Gimenes, profissional com experiência consolidada no Grupo Enzo desde 2015, assume a gerência da concessionária com grandes expectativas de progresso e crescimento para a unidade e toda a região.

Gimenes atuava desde 2023 na Fiat de Três Lagoas (MS), onde realizou um trabalho de destaque, o que motivou a direção do Grupo Enzo a transferi-lo para Adamantina. Seu principal desafio é trazer para a Alpavel a grandeza e estrutura do Grupo Enzo, que conta com mais de 20 concessionárias e é uma das marcas mais fortes do setor.

NOVIDADES E MELHORIAS

Com a nova gestão, a Fiat Alpavel passa por uma reestruturação organizacional e de ambiente, o que já é perceptível a quem visita a concessionária. Segundo Gimenes, a loja está renovada, refletindo um novo padrão de atendimento e serviços.

“O cliente é a nossa prioridade. Queremos que ele tenha uma experiência diferenciada, desde a aquisição até o pós-venda, com suporte completo e atendimento de excelência”, destacou o gerente.

DESTAQUES DA FIAT E NOVIDADES NO MERCADO

A Fiat Alpavel segue oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo modelos que são referência no mercado, como o carro mais barato do Brasil, além de hatchs, sedans, SUVs, a Fiat Strada – líder absoluta no segmento –, Fiat Toro, Titano, Fiorino, vans e diversos outros veículos.

Para 2025, a concessionária promete novidades e inovações constantes, mantendo-se em movimento para oferecer sempre as melhores opções aos clientes.

CONVITE

Ao finalizar, Rodrigo Gimenes deixou um convite especial para os moradores de Adamantina e região: “Queremos que todos conheçam essa nova fase da Fiat Alpavel. Venham nos visitar e conferir de perto todas as novidades e condições especiais que preparamos”.