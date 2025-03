Copa FAI de Futsal de Adamantina, terá penúltima rodada da segunda fase nesta quarta-feira

Com um bom aproveitamento na difícil e mais bem disputada competição de futsal da região da Alta Paulista a 17ª Copa FAI de Futsal de Adamantina e Região, a equipe da S.E. Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ NM Instalações / Autopeças SS deu um passo importante para chegar a semifinais da competição.

Os comandados do treinador Diego Borelli e auxiliar Thiaguinho superou seu adversário o PSG/ Salmourão com ua vitória por 4 a 2, com os gols marcados através dos jogadores Adriano Tiossi, Anderson Japa, Hernas e Vinicius “Careca”.

A oitava rodada da 2ª fase realizada na noite da segunda-feira (17) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo apresentou os seguintes outros resultados importantes.

OS QUAIADOS F.C.

Os Quaiados F.C/ Comercial Aguapeí/ Hot Top Lanches/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador surpreendeu com a vitória por 4 a 3, com os gols marcados através dos jogadores Enivaldo (2) Hélton Rebeco e Bruno.

PARQUE IGUAÇÚ F.C.

O Parque Iguaçu F.C./ Tavone Transportes/ Recanto dos Animais/ HB Autopeças/ Cesta Básica Moreira, com um primeiro tempo totalmente apagado em quadra, saiu perdendo por 1 a 0. Voltou na segundo etapa bem melhor e conquistou a vitória importante de virada por 2 a 1, com os gols marcados por Kleberson, que desperdiçou um penalty na primeira etapa e Júlio fez o outro gol O resultado positivo deixa o Parque Iguaçu com a mão na classificação para as semifinais.

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue”, Marcos Nunes “Schaquil” e Claudemir Brambila “Galeão”

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO E

-Hookan Valen – 6

-Bambom – 3

-Pedalada – 0

-PSG/ Salmourão – 0





GRUPO F

-Parque Iguaçu -6

-Os Quaiados – 3

-CW Motos – 0

-Os Primos – 0

ORGANIZAÇÃO

Selar Adamantina

APOIO

Prefeitura de Adamantina e FAI