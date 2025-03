SAAMA deve fazer levantamento de árvore em situação de risco pela cidade

Com atendimentos e serviços gratuitos direcionados à população, a primeira Ação Social de 2025 do Centro Universitário de Adamantina (FAI) movimentou a Praça Élio Micheloni, no centro da cidade na manhã deste sábado, 15.

A ação, organizada pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), contou com a participação de alunos, docentes e orientadores de estágios dos cursos de Agronomia, Biomedicina, Direito, História, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Estética e Cosmética, com aferição de pressão, de glicemia, orientações nutricionais, sobre saúde bucal, sobre obras da construção civil, sobre manobras de desengasgo em crianças, distribuição de mudas de plantas, frutas e verduras, de kits de escova e pasta de dente, cuidados com a pele, entre outras atividades, além de brinquedos infantis e distribuição de pipoca e algodão-doce.

“A Pró-Reitoria de Extensão manifesta os seus agradecimentos a todos os colaboradores da Instituição, discentes, docentes, orientadores de estágio, que puderam comparecer neste sábado para a primeira Ação Social do ano, que contou com a participação da comunidade, onde vários atendimentos foram realizados com bastante êxito, no qual os alunos puderam pôr em prática tudo aquilo que eles têm aprendido durante esse período, enquanto alunos dessa Instituição, e que puderam colaborar de alguma forma para a melhoria da sociedade, da população de Adamantina e de toda a região. E, principalmente, muitos que dispuseram do seu sábado e vieram de cidades de fora para poder estar colaborando nessa ação.”, ressaltou o coordenador de projetos de extensão da área de Exatas e Agrárias da PROEXT, Prof. Me. João Paulo Gelamos.

Ao todo, foram contabilizados mais de 100 atendimentos ao público que passou pelo local no período das 8h às 11h30. “Quero também agradecer a toda população que veio, que participou, que trouxe a família. Nós vimos muitas crianças brincando nos brinquedos, comendo pipoca, algodão-doce. Então, foi um trabalho muito bacana, muito efetivo e que outros trabalhos possam vir. Agradeço, ainda, a parceria junto à Prefeitura de Adamantina, que também esteve presente no evento”, completou Gelamos.