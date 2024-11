ARTIGO: Província e mais um final de ano chegando…

“Um alegre Natal / E um feliz ano novo / Vamos esperar que seja um bom ano / Sem sofrimento” (John Ono Lennon)

By seb@r.

Mais um final de ano chegando nos quatro cantos deste PLANETA, porém, como a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA está neste contexto, faz-se necessário muito mais do que uma simples reflexão crítica sobre tudo e todos/as…

Porém, como sempre, os ditos com seus ditos, acabam dando o AR DA GRAÇA de um jeito ou de outro, considerando que a IRONIA, ainda é a melhor alternativa para o atual CENÁRIO PROVINCIANO…

Não se pode deixar de lado aquela TURMA que continua no tal QUARTO ESCURO, tendo em vista o RESULTADO DAS ELEIÇÕES para o EXECUTIVO E LEGISLATIVO PROVINCIANO, todavia, cada qual se vira como pode e ponto quase final…

Dizem que o NÚMEROS NÃO MENTEM, assim, todos/as aqueles/as que perderam as respectivas VAGAS, estão mais do que motivados para tal REFLEXÃO CRÍTICA, também, isso é, se conseguirem, fazer a famosa MEA CULPA…

Mas, acredito que tais CONSELHOS não serão levados a sério pela turma que prefere continuar no QUARTO ESCURO, todavia, QUEM AVISA, dizem, AMIGO É…

Apenas pra reforçar, também, DECLARAR O VOTO para o EXECUTIVO PROVINCIANO, como nos textos escritos antes da realização das ELEIÇÕES, a tecla acionada e efetivada foi EM BRANCO…

Portanto, assim que o NOVO MANDATÁRIO assumir o comando do EXECUTIVO com sua equipe de apoio, estarei, como sempre nestes últimos anos, OBSERVANDO as idas e voltas deste time que assume em janeiro de 2.025, porém, sempre que possível, ESCREVENDO os artigos OPINATIVOS by seb@r…

No mais em meio ao tudo de menos, o NATAL e o ANO NOVO ANO estão batendo nas PORTAS PROVINCIANAS, desta forma, tudo pode SE DA PAZ, porém, TODO CUIDADO É POUCO com quem está saindo deste lado para o outro lado, também, com quem está entrando neste CENÁRIO PROVINCIANO…

Ah! Quanto aos NOMES EFETIVADOS para compor o próximo MANDATO DO LEGISLATIVO, deve-se considerar que as tais RAPOSAS POLITIQUEIRAS continuam na área, todavia, entram NOVO/AS NOMES neste BALAIO e tudo indica que o NOVO GESTOR e equipe, estará com APOIO da MAIORIA deste LEGISLATIVO…

Por isso e mais aquilo, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]