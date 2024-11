Bocas de lobo do Pioneiros precisam de grades de proteção, segundo pedido na Câmara

Na última terça-feira (29) estudantes da Escola Estadual Helen Keller (PEI) de Adamantina produziram 80 “bombas de sementes”, para recompor áreas de vegetação destruídas por incêndios na região.

Foram utilizadas sementes de ipê, jatobá e acácia-rosa. doadas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Adamantina, e de pitanga, caju, coletadas pelos professores.

Com as sementes reunidas os estudantes foram mobilizados para a produção as bombas, utilizando-se de terra e composto orgânico. As sementes foram misturadas a dois materiais e depois envolvidas em uma massa de argila retirada do córrego Itaipus, em Adamantina.

Do total das bombas produzidas, 40 serão doadas ao Projeto Refloresta Aguapeí, que mobiliza uma rede de voluntários que atuam no plantio de mudas e lançamento de bombas de sementes na região do Salto Botelho, em Lucélia. Outras 40 serão lançadas em área próxima à Etec Eng. Herval Bellusci (Colégio Agrícola), que também foi atingida por incêndio.

A ação foi trabalhada nas disciplinas eletivas “Como melhorar o meio em que vivo?” Parte II e de “Meio ambiente, Arquitetura e Urbanismo”, sob a orientação dos professores Tiago Rafael dos Santos Alves, Magali Ap. Bernardineli Tavone, Juliana Francoso da Silva Mantovani e Everton Santos.

As duas eletivas desenvolvem projetos de educação ambiental, com atividades de revitalização na área abrangida pelo Parque Caldeira, visitas a nascentes do Córrego dos Ranchos, ao Horto Florestal e à Casa Ecológica.