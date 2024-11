JEEP RAM VIVIANI em Adamantina facilitará atendimento regional

O Centro Auditivo Gasparini, em Adamantina, está promovendo uma campanha especial voltada para a saúde auditiva na terceira idade.

Com o slogan “Cuide da saúde auditiva na Terceira Idade”, a empresa oferece condições exclusivas durante o mês dos idosos, destacando a importância da prevenção e do cuidado com a audição nessa fase da vida.

A promoção conta com atendimento personalizado e descontos especiais, reforçando o compromisso do centro auditivo em proporcionar bem-estar e qualidade de vida para seus clientes. O ambiente acolhedor e a atenção dedicada são características que tornam o serviço ainda mais humanizado.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone fixo (18) 3522-1578 ou WhatsApp (18) 99760-0791. A unidade está localizada na rua Antonio Schmidt Villela, 15, no centro de Adamantina.