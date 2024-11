Para os fãs de pagode e boa música, uma ótima notícia: o “Pagode do Vamo Envolver 2” já está disponível no YouTube com o Bloco 1 ao vivo! A gravação aconteceu no dia 4 de agosto de 2024, na Chácara Dorigo, em Adamantina, e trouxe toda a energia e talento de um grupo comprometido em elevar o nível do pagode.

No palco, quem deu vida ao som foram os músicos: Guilherme Dammas (voz); Henrique Marques (pandeiro); Junior Bento (violão e voz); Leandro Luiz (tantan); Murilo Coletti (surdo); Ruan Afonso (baixo); Thiago Zonatto (cavaco); Alex Machado (percussão geral); Luiz Balber (bateria).

O projeto contou com a direção de áudio de Erivelton Souza e uma equipe de primeira na captação e edição, sob a liderança de Mayara Mazzaro, responsável pela direção de vídeo e captação das imagens junto à sua equipe. A mixagem e masterização do áudio ficaram a cargo de Leonardo Trugillo, garantindo um som de altíssima qualidade que traduz toda a emoção e talento do evento.

Para conferir essa produção que une talento e emoção, basta acessar o vídeo no YouTube e mergulhar no ritmo contagiante do “Pagode do Vamo Envolver 2” ao vivo. Não deixe de seguir o grupo no Instagram @vamoenvolver para acompanhar de perto as novidades e futuras apresentações!